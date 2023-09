Juegos Panamericanos, dentro de presupuesto, pero sin monto aún asignado

El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, expresó su preocupación debido a que el Gobierno nacional no ha dado luces alrededor de las fuentes de financiación para las justas deportivas, que se desarrollarían en 2027 en la ciudad de Barranquilla.

Advirtió, además, que los recursos deben salir de las entidades que no ejecuten: “De aquí al segundo debate, que será a mediados de octubre, les recortamos los recursos a quienes no tengan una correcta ejecución y se los entregamos a los proyectos que no están financiados”.

En este sentido, el senador Cepeda anunció que la bancada del Atlántico se debe reunir con el ministro de Hacienda para abordar este tema.

A su vez, el representante Modesto Aguilera, del Partido Cambio Radical, advirtió en torno a los Juegos Panamericanos: “Le hemos dicho al Gobierno que se pronuncien acerca de la viabilidad de estos juegos, además en el Presupuesto tampoco vemos los recursos para respaldar la realización de este evento. Los Juegos Panamericanos serían una excelente vitrina no solamente para el Atlántico y la región Caribe sino también para el país en general”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que “Colombia está a punto de hacer el ridículo con una actividad de talla mundial”, ante la falta de claridades alrededor de la organización de las justas deportivas.

El congresista del Centro Democrático recordó que la entidad organizadora debe tener claro el panorama antes de la edición que tendrá como sede a Santiago de Chile. Por esa razón, instó a que se defina la situación en el menor tiempo posible.

“Uno entiende que el Comité Panamericano tenga que tomar una decisión, porque ellos en los juegos Octubre en Chile tienen que anunciar la nueva sede y nosotros, después de tanto insistir, al parecer les vamos a salir con un chorro de babas”, agregó.

A su turno, José David Name, senador de La U, cuestionó la falta de voluntad por parte del Gobierno nacional para viabilizar este tipo de proyectos de gran relevancia para Barranquilla y la región Caribe.

“es muy grave la situación. El presidente Petro le debe su elección al Caribe y le está pagando muy mal. Es un presupuesto que no está bien estructurado y hacemos un llamado a los congresistas para que no aprueben ese proyecto, porque no es equitativo para el Caribe colombiano”, expuso.