“Transformarnos no requiere de actitudes mesiánicas, sino de esfuerzo”

R.

Dos años y medio hablando de eso. Anunciamos lo que iba a pasar por un problema de regulación: los generadores y los transmisores cobran de más. Me pueden regañar cuantas veces quieran, pero es lo que pasa y el sistema no funciona para proteger a los ciudadanos. Nos cobran precios especulativos, es más cara la energía aquí que en Estados Unidos. ¿Eso qué es? No puede ser cuando nos dijeron por 20 años que nuestra red hídrica era estable y teníamos energía de sobra. Ahora hay escasez, pero repito este no es un tema de este Gobierno, sino de la arquitectura del Estado y del abandono sistemático de las necesidades de las regiones porque nos hemos centralizado. Cada cuatro años vemos un desfile de las ideas de turno de un grupo de personas, cuando lo que se requiere es que la plata llegue a los territorios para hacer las obras, pero nos imponen el cuentico de que los corruptos están en las regiones y que ellos no lo son.