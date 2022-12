“Yo sentía en mi corazón que era él”: esposa del sargento Solano

Recordó que, en la mañana del miércoles, tuvo conocimiento de la emergencia gracias al reporte que un periodista realizó por medio de una emisora cristiana.

“Yo ya presentía todo, porque me levanté y escuché el reporte de la emisora. El periodista dijo qué hay una urgencia de tres bomberos herido y otro fallecido. En ese momento llamé a mi hermano y le pedí que averiguara si era Solano el que había fallecido, pero yo sabía. Yo sentía en mi corazón que era él”, sostuvo la afligida mujer.

En su relato, Diazgranados fue enfática al sostener que su hermano fue el encargado de darle la mala noticia: “Nadie me llamó a decirme nada. Él no me avisó que iba a salir a atender la emergencia porque ya yo estaba dormida”.

También contó que este su esposo se encontraba en dicha estación debido a las vacaciones de uno de sus compañeros: “Él salía este jueves de vacaciones y teníamos planeado un viaje”.

Agregó que Dios le ha brindado la fortaleza para enfrentar la pérdida de su compañero de vida, el cual en más de una oportunidad le recalcó “que cuando le pasara algo en la primera que iba a hacer en la clamar a Dios”.

“Era una excelente esposo, excelente compañero y una gran persona. Yo sé que está con Dios y eso es algo que me da paz en el corazón. Mi fortaleza en este momento es Dios”, puntualizó.