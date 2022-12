“Este tipo de bodegas no deben estar en la Vía 40”: Sociedad de Ingenieros

Oswaldo del Castilla, aseveró que “este tipo de bodega no deben estar en la Vía 40, porque ya no es una zona exclusivamente industrial, le han dado una categoría multifuncional. Lo único que falta es que autoricen química y hospitales, eso no puede estar allí, es un peligro muy grande, hay muchas empresas con alta densidad de población, además es una zona muy comercial”, aseveró.

Afirma que varias empresas se han reubicado en otros sectores de la ciudad como Juan Mina. “Esas son las decisiones que debe tomar el Distrito. Está bien que estén bodegas, pero con este tipo de combustible no es posible porque es sumamente peligroso”, sentenció.

A la vez que informó que en Barranquilla se necesitan para esta emergencia de espumas refrigerantes a base de tensoactivos y otros ingredientes Fluorados. “Han conseguido cinco canecas en la ciudad y se necesitan 100”, sentenció.