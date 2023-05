Una médico que vela por los huérfanos y viudas en el Atlántico

Desprotegida. Así se sintió Ana Contreras aquel 9 de junio de 2020, cuando le informaron que su esposo Fabián Arturo Palacio, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, había perdido la vida por complicaciones a causa del covid.

“Yo no busqué la fundación, ellos llegaron a mí en el momento indicado, como un ángel, porque en medio de nuestro duelo han suplido muchas de nuestras necesidades, no solo monetarias, porque mi esposo era el que llevaba el sustento a la casa, sino emocional para poder sanar y seguir adelante”, manifestó la beneficiaria.

Contreras destacó que cuando la fundación tocó a su puerta se encontraba en una situación difícil, porque “estábamos con las manos vacías, mi hijo aún pequeño, necesitando tantas cosas y ellos han sido esa voz que me motiva a continuar buscando las maneras de sacarlo adelante”.

Por su parte, Fabián Palacio Contreras, hijo de Ana y quien actualmente tiene 11 años, se ha convertido en su más grande apoyo para superar la difícil prueba de ser madre y padre de manera simultánea.

“Me he sentido muy bien con la ayuda de la doctora María y sus compañeros que nos han apoyado mucho desde que lamentablemente mi padre se fue al cielo. Este dolor que sentimos porque ya él no está con nosotros lo hemos ido superando de escalón en escalón, no ha sido fácil, pero a medida que pasan los días cada vez me voy sintiendo mejor porque él me ama donde quiera que esté”, puntualizó el hijo de Ana, en medio de una actividad.