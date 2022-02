“Hay voluntad para reactivar convenio de la megacárcel”: minjusticia

El alcalde Jaime Pumarejo Heins realizó una visita de inspección al centro de detención transitorio, con el cual se habilitarán 210 nuevos cupos carcelarios y permitirá que las autoridades competentes continúen trabajando en equipo para velar por el bienestar de la comunidad.

“Son cupos adicionales que le estamos agregando para que podamos decir que aquí hay donde guardar los bandidos. Además, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, nos confirmó que en marzo estaremos agregando 500 cupos que ya se están terminando de construir en la cárcel del Bosque”, dijo.

Expuso que este espacio, ubicado en el barrio Las Estrellas, eventualmente podrá duplicar su capacidad para albergar a 420 capturados. “Estamos agregando los puestos necesarios para que los bandidos de peligrosidad se queden tras las rejas y no tengan que ir a casa por cárcel o no tengan que quedar en libertad”.

Adicionalmente, Pumarejo dijo que el centro contará con espacios adecuados para la realización de audiencias virtuales de los sindicados, disminuyendo así el riesgo de no desarrollarse por factores externos. “De esa manera no tendremos que correr con traslado logístico, que a veces son demorados o no llegan y por ende se caen las audiencias de imputación o audiencias de diversa índole, y por eso quedan libres los criminales”.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez aseguró que “este nuevo centro nos permitirá proteger los derechos de las personas privadas de la libertad”, además de mejorar la operatividad de la Policía.