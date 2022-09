“Fueron momentos de angustia”: hombre que rescató a 13 niños

Asimismo explicó que, no le importó arriesgar su vida porque “yo tengo dos niñas y no me gustaría que pasaran por algo así, también tengo sobrinos. Si Dios no lo quiera algún niño se hubiese caído al agua, yo me hubiese tirado a rescatarlos”.

Este tipo de maniobras hacen parte de la vida de Brayan Manuel Yepes Rosales, pues no es la primera vez que rescata a personas de arroyos, incluso a animales también ha logrado poner a salvo.

“Hace dos meses ayudé a rescatar a un señor que cayó en el arroyo con una bicicleta, yo tengo un curso de combate fluvial porque fui soldado profesional por siete años, eso es lo que me ha permitido ayudar a los demás cuando suceden estas cosas”, indicó el joven que actualmente está desempleado.