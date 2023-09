Conozca la programación de la Semana Andina en Barranquilla

Inicia la conmemoración de la Semana Andina 2023, un encuentro que reúne cada año a los países andinos para elevar conciencia sobre el embarazo no planeado en adolescentes que se estará celebrando del 16 al 25 de septiembre en las diferentes localidades.



El alcalde Jaime Pumarejo manifestó que “habrán muchas actividades, tendremos muchas conversaciones interesantes con los jóvenes para que sigan soñando y puedan vivir en una Barranquilla donde se vale soñar”.



El mandatario distrital comentó que a la juventud se le han dado cambios frente a educación, “donde tenemos la Universidad al Barrio, la IUB, pero una de las cosas que ha pasado desapercibida es la reducción en la tasa de embarazo adolescente, que ha bajado casi un 20 %, eso significó el año pasado casi 680 embarazos prevenidos, eso significa jovenes en los colegios, en la universidades y jóvenes que no truncan su proyecto de vida y que no empiezan a remar contra la corriente y entran en la trampa de la pobreza. Así que esa tarea de cambiar la manera cómo veníamos abordando el tema, hablar de manera directa, sin tapujos y en el lenguaje de los jóvenes nos ha permitido hacer cambios significativos en la calidad de vida de ellos”.