Distrito invita a creadores y gestores culturales aplicar al programa Beps

En un trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Cultura y Colpensiones, los creadores y gestores culturales que no tuvieron la posibilidad de cotizar en el Sistema Nacional de Pensiones o que no alcanzan el número de cotizaciones necesarias, podrán inscribirse en la convocatoria del Distrito para aplicar al programa del Gobierno Nacional, Beneficios Económicos Periódicos (Beps), y acceder en las modalidades de anualidad vitalicia, el objetivo es que esta población pueda "mejorar su calidad de vida, y asegurar un recurso a futuro y la dignificación de sus oficios”.

Desde el inicio del programa Beps en 2019, la Alcaldía en articulación con el Ministerio de Cultura y Colpensiones, ha invertido más de $19.700 millones en aportes a 620 creadores y gestores culturales de la ciudad. De estos, 511 adultos mayores del sector reciben anualidad vitalicia mientras que 109 inician su ahorro con un aporte entregado por el Distrito, todo con recursos provenientes de la estampilla Procultura.

Con el fin de motivar a los creadores y gestores culturales para inscribirse en el programa, se llevó a cabo en la oficina de la secretaría de Cultura y Patrimonio, una jornada de socialización que con la presencia del secretario Juan Carlos Ospino y personal de Colpensiones. A la jornada asistieron más de 90 personas.

“Estamos interesados en el programa BEPS y muy expectantes de cómo participar y cómo poder salir beneficiados de ellos, es una ayuda que muchos artistas como yo necesitamos”, expresó el artista circense Fabián Maldonado.

Por su parte, Manuel Otero, un beneficiario desde hace 7 años, es un agradecido con la Administración por sacar adelante este programa. “Soy beneficiario de los BEPS, el programa me ha ayudado mucho económicamente, lo he disfrutado con mi familia. Soy gestor cultural y he tenido una muy buena experiencia. Gracias por tenernos en cuenta a los artistas que siempre llevamos el Carnaval a nuestra gente, necesitábamos este programa”.