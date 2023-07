Tenencia responsable de mascotas, una práctica a fomentar en Barranquilla

“Estaba caminando cuando, de un momento a otro, veo una especie sombra que se me acerca rápidamente. Ese perro se me lanzó a morderme el cuello, yo metí el brazo para defenderme y me lo devoró completamente”. Ese es parte del recuerdo que Gustavo Adolfo Choperena, quien en la actualidad cuenta con 35 años de edad, tiene de aquel incidente protagonizado por ‘Peter’, un perro de raza pitbull que su vecino tenía por mascota.

A causa de ese ataque, rememoró el hombre, perdió el movimiento y fuerza en su brazo debido a que sus tendones quedaron totalmente destrozados. A pesar de eso, en dicho momento, Gustavo no sentía dolor alguno. Sus vecinos le brindaron auxilio y lo llevaron hasta el Hospital Universitario Metropolitano para recibir atención médica.

“El perro me soltó porque uno de mis vecinos era escolta y con su arma hizo varios disparos tratando de darle al animal, pero este se movía mucho y no tuvo suerte. El perro se asustó con el sonido. Mi papá estaba trabajando en Candelaria y mi mamá también se encontraba laborando, pero llegaron a las pocas horas”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Debido a la complejidad de su herida tuvo que ser sometido a tres cirugías reconstructivas para así no perder su extremidad. Tan solo en la primera intervención, a Gustavo le tomaron 380 puntos de sutura.