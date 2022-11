Estadio Edgar Rentería, único punto para recibir donaciones desde este martes

Más de 48 horas de lluvia provocaron emergencias en múltiples zonas del departamento dejando como resultado el desplazamiento de decenas de familias de sus viviendas, que en su mayoría, fueron colapsadas.

Estas afectaciones conmovieron profundamente a Sabrina Foce, una ciudadana que asistió a la torre empresarial Terpel para donar arroz, pastas, ropa para niños, entre otros artículos.

“Realmente esto ha sido una situación que no esperábamos y me duele, me conmueve mucho ver cuántas personas han quedado en la calle y aquí estamos como familia apoyando a más familias”.