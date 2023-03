Herlinda espera la atención ordenada por un juez

La batalla legal que emprendió Gino de Jesús Roa, hijo de Herlinda, comenzó a finales del 2022. En diálogo con EL HERALDO, relató que la salud de su madre empeoró “drásticamente” por no recibir una cama de hospitalización, servicios de enfermería 24 horas y otros insumos, debido a que no fueron aprobados por el médico tratante de la última hospitalización que tuvo en el mes de septiembre en la Clínica del Caribe de esta ciudad.

“Mi mamá fue internada en los meses de agosto y septiembre en la clínica por la sobreinfección de las escaras que padece, por ello exigí a toda costa otros recursos para ella, pero el médico que la atendía solo me decía: Sura no te los va a dar”, afirmó.

No obstante, comentó que doña Herlinda fue enviada a casa para seguir recibiendo atención médica. Pero esta vez, era prioridad contar con una cama hospitalaria debido a que a la paciente le era “imposible” movilizarse por la gravedad de su enfermedad, ya que día tras días empeoraba su condición, dándole paso a otras afectaciones, según lo relatado por Gino Roa.

“La EPS no procedía a garantizar lo que yo solicitaba. No me escuchaba y entonces me asesoré y peleé por los derechos de mi madre a través de una tutela en contra de Sura para que analizaran el cuadro de mi mamá y así la ayudaran”, manifestó.