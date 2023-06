Gobierno presentaría recurso de anulación del fallo sobre Cortissoz

R.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) comparte parcialmente el fallo. Compartimos la decisión de no condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a pagar la millonaria indemnización que el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) exigía, pero no compartimos que el Tribunal haya ordenado la terminación anticipada del contrato, derivada de la supuesta afectación que sufrió el concesionario por las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar y conjurar los efectos de la pandemia de la covid-19.

Es claro que esto no quiere decir que la Andje considere que tales medidas no afectaron a los concesionarios de transporte aéreo, puesto esto lo hemos reconocido y es un hecho notorio. Pero en el caso del GAC, su crisis financiera no se origina por la adopción de las medidas, porque desde antes de marzo del 2020, mes en el que empezaron algunas restricciones en el transporte, el GAC ya se encontraba en serias dificultades económicas, incumpliendo el pago de los créditos y aportes de capital. Esto, y no las medidas de restricción, fue lo que desató la crisis económica del GAC.

La Andje respeta las decisiones jurisdiccionales, pero consideramos que no se cumplen los requisitos establecidos contractualmente para la procedencia de la terminación anticipada del contrato de concesión.