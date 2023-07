Reparos a compra de predios afectados por canalización del arroyo Hospital

Magalis Victoria es otra de las habitantes que no está de acuerdo con la medida obligatoria de negociar su vivienda al precio que diga el avalúo realizado por la empresa Edubar: “A mi aún no me ha llegado notificación de expropiación, pero es algo realmente muy lamentable y que en cualquier momento puede llegar a pasar”.

Victoria añadió que otra de las consecuencias de tener que mudarse es que ya en el sector tienen acceso “digno” a servicios como educación, así como cuentan con vías pavimentadas y desempeñan su actividad económica en la misma zona.

“Tendríamos que contar con más dinero para poder pagar el transporte de nuestros niños para que vayan al colegio y nosotros no tenemos para esos lujos”, sostuvo.

José González, otro habitante del barrio aseguró que no a todos les ha llegado la notificación de “venta obligatoria” de su inmueble porque muchas familias decidieron no tomar el beneficio de subsidio de arrendamiento en 2020 y decidieron arreglar con préstamos bancarios sus casas.

“Ahora nuestro barrio disque es zona de riesgo y por eso debemos salir. Antes de la canalización del arroyo no nos inundábamos y si se nos metía era poco por lo que no causaba daños. Hoy debemos poner murallas y rogar a Dios que no llueva”, contó González.