Pese a influenza aviar, no hay peligro en consumo de pollo

Aunque este virus no afecta a los seres humanos, y no hay peligro al consumir carne de pollo o huevos, y demás productos de origen avícola, esta entidad señaló que la enfermedad afecta gravemente a la producción avícola, ya que nuestro país es libre de esta enfermedad y cualquier caso reportado afecta la industria nacional.

En segunda medida, Barranquilla Verde también explicó que, los brotes encontrados, son consecuencia del contacto de aves domésticas como son: gallinas, gallos, pollos, y con aves silvestres migratorias las cuales son portadoras del virus.

Debido a esto, se alertó a la ciudadanía que al momento de encontrarse con estas aves silvestres (patos, gansos, garzas, entre otras), no se tenga contacto directo con las mismas. Así mismo que no se manipulen estas aves, no se capturen y por consiguiente no estar en contacto con aves de traspatio.