Sin contratiempos se cumplió la jornada electoral en Barranquilla

La jornada de votaciones en el Suroriente de Barranquilla se desarrolló con normalidad. Empero, una muy baja afluencia de sufragantes fue el común denominador en las elecciones presidenciales de este domingo.

La “mayor sorpresa “de las votaciones fue en el Centro Social Don Bosco, ubicado en la carrera 30 con calle 17, del barrio Rebolo, que es el punto de la localidad más grande con 16.640 electores. Los asistentes a este lugar confirmaron a EL HERALDO, que la baja afluencia se debió al continuismo en el Gobierno nacional.

Cristina González Escorcia, votante en el Centro Social Don Bosco, aseguró que "la gente ya no cree en los políticos. Queremos cambio y no lo hay. El costo de la vida cada vez es más alto. La gente no asistió a votar porque no vio el movimiento de dinero", señaló.

A su turno, Rita Ruiz, votante en la localidad Suroriente aseguró que la soledad en ese punto se debió a la falta de dinero, pues la gran mayoría se mueve por el factor monetario. "El Instituto Don Bosco no tuvo casi votantes porque no había plata" señaló.

Por su parte, Alejandro Fuenmayor, sufragante, señaló que "la gran mayoría de las personas prefirieron quedarse en casa, y no salir a ejercer el derecho al voto".

Añadió, que este punto es de los más concurridos del Suroriente de Barranquilla, "pero ya estamos acostumbrados que para las presidenciales es así".

En la institución San José sede 1, ubicado carrera 21 con calle 39, de la misma localidad suroriente, con un potencial electoral de 8.939 dispuestas en 23 mesas registró una mayor afluencia de votantes. Según las autoridades no se reportó alteración del orden público.

En el Colegio La Presentación tenía un potencial electoral de 10.521 sufragantes en 27 mesas en donde la jornada transcurrió en completa normalidad.