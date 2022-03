El uso de los disfraces en los barrios que le da un susto a la pobreza

Por otro lado, Charlie Fernando, con su peluca color cenizo, unos lentes oscuros y un vestido con rayas rojas y moradas, le da vida a una madre soltera con una muñeca en los brazos, la cual “llora” por falta de tetero.

“Mi propósito de salir vestida de mujer es para ganarme la comida decentemente y no hacer cosas malas. No me da pena esto porque ningún trabajo es deshonra”, señaló a este medio.

En el barrio 7 de abril, Leonar Yesid Payares, por otro lado, se dejó ver en estos carnavales disfrazado de fantasma para reunir unas monedas y al mismo tiempo sacar la parte más divertida que se había ocultado por dejar de celebrar estas fiestas.

Asimismo, en el barrio La Alboraya, José Cantillo, no dudó en ponerse una máscara de gorila y salir junto a su pequeño hermano, quien tenía un saco en la cabeza y un buzo naranja en el cuerpo haciendo referencia a un “enano”.

“Salimos a buscar dinero porque la cosa está dura y con esto ganamos 100 mil pesos depende de lo que caminemos en el día”, afirmaron a esta casa editorial.