El ‘Metro’ abrirá sus puertas desde las 2:30 p.m. para partido de Colombia

Por la seguridad de los asistentes y con el objetivo de que puedan disfrutar del partido de manera segura, el Distrito recomendó hacer uso de tapabocas en espacios con aglomeraciones y para personas con enfermedades de base, distanciamiento físico y el lavado y desinfección de manos permanente.

También aconsejó tener buena hidratación, no exponerse durante un tiempo prologado al sol, usar ropa “fresca y cómoda”, que no asistan las mujeres en estado de gestación, no llevar niños menores de 5 años y tener en cuenta las recomendaciones del personal de salud.