El emotivo reencuentro de tres hermanas tras 67 años separadas

María del Carmen Pineda Gil, quien se mantuvo al lado de su mamá, narró que el recuerdo de esta siempre fue Isabel, a quien cariñosamente llamaba ‘Chavela’.

“Fue como si la tierra se la hubiera tragado. A mí preguntaban por mi familia y yo: no sé, no sé. Ni ellas me buscan y yo tampoco las busco. Yo no sabía nada de ellos y para mí fue muy doloroso”, subrayó Isabel.

Mientras los hijos de Isabel buscaban alguna pista de sus familiares por Facebook. Desde Cúcuta, Elsia, la menor de las tres, también trataba de dar con el paradero de su hermana.

“Mis hijos buscaron a través de Facebook y gracias a la curiosidad nos reencontramos. Es una alegría muy grande, es algo inolvidable. Fueron 67 años sin vernos”, recordó Isabel.

Pese a que se habían reencontrado por medio de la virtualidad, la pandemia les había impedido verse personalmente hasta este miércoles, cuando finalmente pudieron abrazarse. Con la canción ‘Chavela’, las tres hermanas celebraron en medio de abrazos y bailes su reencuentro.

“Las redes sociales están hechas para unir. En vez de utilizarlas para lo que no sirve, debemos utilizarlas para lo que en realidad se necesita”, subrayó Elsia.

Pese al emotivo encuentro, Isabel, María del Carmen y Elsia aún buscan a una cuarta hermana llamada María Elena. “No sabemos qué pasó con ella”, coincidieron.