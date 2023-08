Universidad del Norte inicia proceso para reacreditación institucional

El vicerrector académico, Alberto de Castro, dio apertura al espacio, invitando a la comunidad a participar activamente del proceso en el marco de un "pensamiento institucional".

“Un proceso de acreditación es un momento ideal para aprender a hacer o reforzar ideas que podamos tener. Implica desafíos en todas las áreas. Nos facilita aprender a reorganizar, en términos de cultura organizacional. Mi principal meta desde la vicerrectoría es ayudar a desarrollar el pensamiento institucional, holístico. No sirve recoger información de un área, si no la analizo en el contexto completo de la institución. Este proceso nos invita a analizar cómo pensamos la universidad”, recalcó De Castro.

Es importante precisar que Uninorte fue en 2003 una de las cuatro primeras universidades que en Colombia se sometió a un proceso de acreditación institucional. Mediante Resolución No. 2085 del 5 de septiembre de dicho año se otorgó a la acreditación institucional, la cual fue renovada mediante Resolución 12745 del 28 de diciembre de 2010, por ocho años, y nuevamente, mediante la Resolución 8870 del 31 de mayo de 2018, se volvió a renovar por ocho años más.