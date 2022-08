Uninorte entrega 359 becas a bachilleres de la región Caribe

“Llevo tres semanas de clases y me he sentido demasiado feliz. Estoy dando los primeros pasos de lo que realmente quiero ser, pienso que nuestra misión en este mundo es servir y ayudar a la gente, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir”, dijo el joven.

A esta voz de agradecimientos y sentimientos encontrados se sumó Nicole Carolina Espinel Ángulo, quien a sus 17 años obtuvo uno de los mejores puntajes de la Institución Educativa Sofía Camargo de Lleras, destacándose con 387 puntos. La carrera elegida por esta joven fue Ingeniería Mecánica.

“Pensé inicialmente que era una broma, fue sorprendente para mí y no sabía ni qué decir en ese momento. Quería ingresar a la universidad, pero estábamos mirando otras maneras de financiamiento porque no teníamos cómo pagar o poder ingresar, quería esta universidad porque su programa es muy completo. Esto me enseñó la persistencia, el trazarse metas y fijarse caminos para cumplirlos”, señaló.

A lo largo de los 20 años que tiene el programa de becas se han beneficiado a más de 14 mil jóvenes de la región Caribe, destacándose departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre con el mayor número de beneficiarios, todo esto a través de recursos institucionales, donaciones de entidades privadas y programas del Gobierno nacional como Generación E.

Cabe resaltar que este beneficio no solo incluye la totalidad de las matrículas de pregrado e idiomas, sino que también los cobija con auxilios de transporte, alimentación, alojamiento, libros, entre otros.

De acuerdo con el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, “este programa permite ampliar el número de estudiantes de mucho talento que llegan a la universidad, pero que a veces sus recursos familiares necesitan un complemento o en algunos casos el 100 % de la matrícula”.

El líder de esta alma mater también señaló que es una institución comprometida con la inclusión y diversidad, dado que cobija a estudiantes de todos los grupos sociales.

“Si algo hay que resaltar es que a ellos se les selecciona en un proceso competitivo y eso hace que se destaquen siempre y den lo mejor de sí”, concluyó Adolfo Meisel.