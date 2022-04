Barranquilla espera criterios definitivos sobre tapabocas

EL HERALDO consultó a un grupo de expertos sobre las implicaciones de la medida adoptada por el Gobierno nacional, así como las posibles razones del retraso en la aplicación de dosis de refuerzo.

Para el epidemiólogo Jorge Luis Acosta, la medida de levantamiento de uso de tapabocas corresponde al momento epidemiológico actual, en el cual se reporta una baja incidencia de casos.

“La probabilidad de encontrar una persona enferma con covid es rara y se reduce la posibilidad de contagio”, explicó el docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte.

Refirió, además, que no existen razones claras para que la ciudadanía no haya accedido a las dosis de refuerzo: “Se cree que la seguridad que ha dado tener las dos dosis; ha habido una reducción del riesgo, por lo que las personas no buscan la dosis adicional”.

A su turno, el médico epidemiólogo Andrés Felipe Estupiñán indicó que “el virus se ha convertido en endémico”, por lo cual es positivo que se levante la medida de uso de tapabocas en espacios cerrados.

Agregó que la reducción en la aplicación de dosis de refuerzo puede tener relación con el “relajamiento” de la ciudadanía, por lo que recomendó que se retomen los mensajes de prevención por parte de las autoridades.

“Lo más importante es que la población con mayor riesgo cuenten con el refuerzo. Se deben buscar a las personas que lo necesitan y aplicarlas de forma masiva, así como se hace contra otras enfermedades”, indicó.

Mientras que el médico epidemiólogo Fernando Forero Navarrete indicó que el levantamiento del uso de tapabocas en lugares cerrados está asociado a la estabilidad en los indicadores de casos nuevos y fatalidades, los cuales vienen bajando significativamente y estabilizándose.

“Es de esperase que frente a la eliminación de tapabocas en espacios cerrados pueda darse un aumento de casos, pero dada la cifra base tardará un tiempo importante en darse un crecimiento significativo de los casos, caso en el cual sería recomendable retomar la medida”, cerró.