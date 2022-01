Estas serán las medidas de tránsito para el partido de Colombia vs Perú

Entre las sugerencias que entregó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial para no afectar la movilidad en la ciudad está salir temprano para evitar congestiones, entregar las llaves o usar transporte público si se va a ingerir licor.

Por su parte, la Policía de Tránsito estará desarrollando antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

Por esta razón, se le recomienda a los conductores no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

Finalmente la Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.