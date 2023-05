Barranquilla tendrá política pública para actividades sexuales con pago

“Estoy en esto por necesidad. Soy madre cabeza de hogar y vivo sola. No tengo ayuda de mi pareja y debo guerreármela por mis hijos, para mí, por mi techo y mi alimentación”, sostuvo la mujer, quien labora en las calles del Centro de la capital del Atlántico.

Cada día trae un nuevo aprendizaje para ella, al punto de que considera a la calle como su gran escuela, la que la ha ayudado a formar su carácter y a convertirse en una mujer más fuerte: “Algunos clientes me han agredido, he tenido problemas y me ha tocado agredir a otras personas. He estado en la URI, en la UPJ. He tenido muchos problemas en esta vida”.

Yamile* es otra de las mujeres que se “rebusca” a través de actividades sexuales pagadas. La esquina de la calle 44 con carrera 40 se ha convertido en su “oficina” durante los últimos meses, hasta donde llegan personas para obtener sus servicios.