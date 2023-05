Air-e anuncia nuevos cortes de luz en sectores del sur de Barranquilla

Durante el horario de la labor programada para mayor confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, algunos sectores en el sur de Barranquilla permanecerán sin energía: La Luz; entre calles 9 y 17 de la carrera 25 a la carrera 35A y de la calle 6A a la calle 7A entre carreras 30B y 32 (Rebolo); entre calles 1 y 3 de la carrera 41 a la carrera 43 y carrera 41 con calle 7 (Barranquillita); entre calles 10 y 11 de la carrera 38 a la 41 (Centro).

Por otro lado, en otros sectores del norte, se realizará adecuación de transformadores en los siguientes horarios: de 8:00 a.m. a 10:05 a.m. en la calle 86 con carrera 64D (Andalucía); de 10:15 a.m. a 12:20 del mediodía en la carrera 57 con calle 94 (Altos de Riomar); de 12:45 del mediodía a 2:55 p.m. en la carrera 56 con calle 96 (Altos del Limón); y de 3:15 p.m. a 5:25 p.m. en la carrera 64B con calle 86 (Andalucía).