Cerca de 2.700 policías para vigilar los comicios en B/quilla

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que la fuerza pública cuenta con toda la capacidad para llegar a todas las latitudes del territorio colombiano.

“El Gobierno no admite que algún sector del país por decisiones, incluso comunitarias, no pueda tener presencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. No consideramos que haya zonas vedadas. La Fuerza Pública tiene que llegar a todas las latitudes del territorio colombiano”, dijo.

Para los comicios se espera la presencia de organismos internacionales.

Relacionado: Así queda la ley seca para elecciones; Gobierno ya expidió decreto electoral