”La Alcaldía no puede decir que evento le parece y cuál no”: alcalde Pumarejo

Mientras se encontraba ejerciendo su derecho al voto en el colegio la Enseñanza, el alcalde Jaime Pumarejo fue cuestionado por una ciudadana por la realización en la ciudad de Lalexpo, el congreso de la industria porno.

“Alcalde, no permita que la pornografía llegue a Barranquilla. Cuide su ciudad, respete. Usted es el alcalde. Póngase las pilas, los ciudadanos respetables no queremos pornografía”, fue el airado reclamo de la mujer en medio de la jornada electoral.

En respuesta a este cuestionamiento, que calificó como “desafortunado”, el alcalde Pumarejo explicó cómo se ha llevado a cabo el proceso para la realización de este evento.

“Me gano los regaños e insultos, pero no está en mis manos. La ley y la Constitución dicen que no tengo la potestad de decir si se puede o no hacer. Ellos deben cumplir unos deberes y solicitar unos permisos”, dijo.

El mandatario distrital agregó: “Vamos a tener la responsabilidad de asegurarnos que los entes de control acompañen este evento. Que ellos sean quienes decidan si este evento se puede realizar o no. La Alcaldía no puede decir que evento le parece y cuál no. No está en nuestra potestad legal”.

Puso de presente que el evento no es patrocinado por la Alcaldía y no fue buscado por la administración distrital: “Un grupo de ciudadanos quieren hacerlo y si cumplen las leyes, lo único que podemos hacer es pedir acompañamiento”.

Por último invitó a la ciudadanía a que “si están en desacuerdo, se dirijan a los senadores y pidan que legislen; les pido que hablen con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde pueden encontrar los interlocutores que pueden tomar estas decisiones”.