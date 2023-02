Trabajo social, tradición y cultura: el legado del Congo Alegría

Si algo ha caracterizado a Esther Hernández de Soto es su amor por la cultura. Es feliz cuando asiste a los conciertos y más si de música tradicional se trata. Aunque Dios le regaló cuatro hijos biológicos, la vida le dio cinco más de crianza, y a pesar de estar algunos fuera del país, el amor por la cultura barranquillera lo llevan en las venas.

“Esta labor me llena el alma y quiero seguir haciéndola hasta que Dios y la salud me lo permitan, me queda la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y sé que alguna de estas semillas, que son mis niños, continuará con el gran legado del Congo Alegría”, recalcó mientras pinta sus labios de color fucsia y ultima detalles para salir a danzar.