La euforia y la alegría se toman la Vía 40 previo a la Batalla de las Flores

Las espumas, maicenas y bebidas no dejan de ser el complemento para que los asistentes esperen el sonido de las sirenas que indica el sonido del recorrido.

El típico ‘rebusque’ no podía ser ausente en cada rincón que congrega a un ciudadano, visitante o turista que desean volcarse las manifestaciones artísticas que predominan en el país.

“¡Este carnaval no me lo pierdo por nada del mundo! vengo con mi familia y queremos disfrutar de un gran espectáculo, esta es la fiesta de todos”, expresó uno de los transeúntes