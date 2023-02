¡La rumba va hasta las 6:00 de la mañana!

De acuerdo con la administración distrital, los establecimientos comerciales como billares, discotecas, cavas, grill, estancos, restaurantes, entre otros, podrán ejercer su actividad comercial entre las 9:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, entre este viernes y el próximo domingo.

Asimismo, el lunes 20 de febrero la jornada establecida fue de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., mientras que el martes podrán hacerlo desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.

Henry Hernández, presidente de Asonocturnos, sostuvo que es una noticia positiva que dinamiza la economía e impulsa la generación de empleos.

“Nos permite que los clientes puedan quedarse en los negocios y conlleva al incremento de las ventas. Normalmente la rumba va hasta las 4:00 a. m., por lo que se espera tener un incremento del 30 % en ese lapso de tiempo”, dijo el líder gremial.