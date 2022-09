Canal del Dique y seguridad, ejes de visita presidencial al Atlántico

La incertidumbre por probables inundaciones y el proceso de licitación de la APP del Canal del Dique son dos temas fundamentales en la visita que el presidente Gustavo Petro realizará, este jueves, al sur del Atlántico. Se espera que el mandatario esté, a las 11:00 a. m., en la plaza de Santa Lucía, uno de los municipios con mayor riesgo por los niveles de dicho cuerpo de agua.

En la antesala de esta visita, que se convierte en la primera que Petro hace al Atlántico tras su posesión, EL HERALDO dialogó con habitantes de diferentes municipios del cono sur para establecer las peticiones que se presentarán al mandatario de los colombianos.

Gustavo de la Rosa, líder del sur del departamento, manifestó que una de las necesidades más sentidas es el avance de la APP del Canal del Dique.

“Somos conscientes de que estas obras duran alrededor de 12 años en su ejecución, pero hoy tenemos que adelantar trabajos de mitigación para evitar que las inundaciones avancen”, dijo.

Señaló también que aunque hay otros temas en los que se deben realizar inversiones, “de nada nos sirve que le pidamos al presidente que nos den recursos para el campo, educación, cultura y deporte si los municipios se inundan. Hoy es una prioridad que nos resuelva el problema con los niveles del agua en el canal”.

Asimismo, Hernán Villa, habitante de Santa Lucía, afirmó que durante este segundo semestre aumentarán las lluvias y con ellas el nivel de las aguas en el río Magdalena y el Canal del Dique.

“Este mes comienza la segunda ola invernal y nos va afectar grandemente. Por eso necesitamos que limpien la berma del canal para que puedan ver dónde socava la corriente en el muro de contención y así intervenir esos puntos a tiempo”.

Indicó que es necesario realizar un plan de contingencia inmediato para evitar que se inunde el sur. “La vigilancia permanente es fundamental, así como contar con los materiales y maquinaria necesaria para que –ante una emergencia– la misma comunidad pueda reaccionar de forma inmediata ante cualquier eventualidad”.

Para Freddy Cantillo, habitante del municipio de Manatí, una de las prioridades que se deben atender es la regulación del tránsito de remolcadores en el canal, que –según contó– no disminuyen la velocidad y las olas que generan son las que están ocasionando erosión.

“A nosotros nos preocupa esto porque no hay nadie que controle las embarcaciones que pasan por aquí. A ellos no les importa si el agua se nos mete; por eso, no se preocupan por bajar la velocidad, esperamos que nos den una solución definitiva a este problema que está afectándonos grandemente”, aseveró.