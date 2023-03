Transmetro anuncia cambios en sus rutas para este domingo por Maratón

Asimismo, durante el desvío serán omitidos los paraderos ubicados en la calle 85 No. 81-32, Vía 40 No. 83-53, Vía 40 con calle 80 y la calle 80 No. 78-19

La ruta A8-2 Vía 40 que incluye la Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 – Estación Joe Arroyo.

Durante el desvío se omiten los paraderos ubicados en la calle 77 con Vía 40 Outlet Continente y la calle 76 con Vía 40 Kia Motors.

La empresa recordó que en los tramos de los desvíos los usuarios podrán ascender y descender del vehículo en el sector donde no hay paraderos, siempre y cuando sea seguro para ellos.