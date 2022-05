“Barranquilla nos ofreció más garantías”: organizadores de congreso porno

“El alcalde de Cartagena nos dijo que, a pesar de que no compartía la tipología del evento, no lo podía prohibir porque es un congreso privado. Del mismo modo, contamos con el apoyo del Centro de Convenciones de esa ciudad, pero no sentíamos tranquilidad”, dijo.

En cuanto a los detalles de la exposición, Rivera explicó que Lalexpo será “un punto de encuentro” en el cual estudios webcam, plataformas de transmisión a través de internet, servicios de tecnología y comercializadoras de productos para la industria “traerán las últimas tendencias y avances del sector”.