Barranquilla llegó al 58% de recaudo en impuesto predial de 2022

Vale la pena destacar que Barranquilla fue por tercer año consecutivo la única ciudad capital en Colombia que tuvo lista la liquidación del impuesto predial desde el primer minuto del año (0 horas del primero de enero), así como la disponibilidad de pagos por medios electrónicos desde la página web.

De esta manera, en la primera semana del año 2022 en la capital del Atlántico se recaudaron 1.525 millones de pesos por concepto de impuesto predial. Alrededor de 6,4% más que para el 7 de enero del año 2021, cuya cifra fue 1.433 millones de pesos.

Indira Pimienta, la primera contribuyente en liquidar el impuesto predial 2022 en Barranquilla, hizo el pago a las 5:54 a.m. del 1 de enero, para un apartamento ubicado en el barrio La Unión. Luego se le sumaron Edison Pérez, en Miramar, y Ángel Páez, en Santa Ana, a las 6:03 a.m. y a las 6:31 a.m., respectivamente.