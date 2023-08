Air-e realizará trabajos de mantenimiento y cambio de redes este lunes

Mientras tanto, en otros sectores las suspensiones serán al inicio y final de las labores, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en Villa Selene, Don Bosco IV, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre y Ciudad Can Bell.

También, se realizará adecuación de redes de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 13 con calle 65C.

Por otro lado, el corregimiento de Juan Mina estará sin energía desde las 8:10 de la mañana a 5:00 de la tarde por cambio de elementos eléctricos.