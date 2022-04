Eliminación de Colombia golpeará las ventas de varios sectores

Por su parte, Henry Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Barranquilla (Asonocturnos), agregó que el gremio de establecimientos nocturnos es uno de los más afectados por la eliminación de Colombia.

“El fútbol es un ingreso seguro para nuestro gremio, ya que la mayoría de personas se acercan a los establecimientos para ver los partidos. El no ir al Mundial generará afectaciones negativas a los bares no solo en temas de ventas, sino en la misma generación de empleo. Nos golpea a todos al no participar de este certamen”, indicó.

Hernández agregó que durante los últimos partidos en la ciudad, la mayoría de los establecimientos llegaban a reforzar y duplicar los equipos de trabajo en términos de servicios y seguridad.