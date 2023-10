Bilingüismo tendrá que llegar a 100 % de estudiantes de las IED

“Tengo una primita que cursa segundo grado en el Colegio Sofía Camargo de Lleras y me pidió ayuda para realizar su tarea de inglés, me senté y le pregunté qué le había dicho la profesora y lo que me dijo es qué no le entendió. Lo anterior quiere decir que hace falta mucho más trabajo”, recalcó Sarabia.

Por su parte, el docente de inglés de la institución, Felipe Beltrán, destacó que el programa del bilingüismo que fomenta el distrito reduce la brecha del idioma y las posibilidades que esto generará.