Anuncian mantenimiento en redes eléctricas de Barranquilla este domingo

Desde las 7:50 a.m. a 11:34 a.m. en la calle 45 con carrera 38; de 11:34 a.m. a 2:47 p.m. en la calle 47 con carrera 39; y de 2:47 p.m. a 5:54 p.m. en la calle 43 con carrera 39

Asimismo, en el municipio de Soledad, se realizarán conexiones eléctricas en la calle 41 con carrera 17C, en el sector Ciudad del Puerto - Alumbrado Público de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.