Sectores que estarán sin energía este miércoles en Barranquilla y municipios

Circuito Salamanca: Soledad: El Carnero, Soledad Real, El Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana, El Ferrocarril, Cabrero, El Porvenir, entre calle 18 y 18A1 entre carreras 42A y 51A (Costa Hermosa). Barranquilla: calle 12A entre carreras 7B y 7D (Pasadena).

Circuito Bosque: Barranquilla: Buenos Aires, La Sierrita, Américas, Alboraya (entre calles 45 y 45B entre carreras 7B y 8B) y Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 4 entre calles 45 y 49).

Mientras tanto, en otros sectores de Barranquilla, Air-e indicó que realizará adecuaciones de elementos eléctricos en los horarios: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., en la calle 83A con carrera 29; de 8:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 16; y de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 84A con carrera 41B, en Campo Alegre.

Por último, señaló que se reforzarán conexiones eléctricas y poda de árboles de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde en el municipio de Usiacurí, y en la vía Usiacurí - Palmarito entre los kilómetros 1 y 6.