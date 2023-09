Instalarán un nuevo transformador en la subestación Cordialidad

En algunos sectores del municipio se presentarán suspensiones de energía por cortos periodos de tiempo para el mantenimiento de redes y transformadores en los horarios:

De 8:15 a.m. a 9:45 a.m. en la carrera 17C con calle 41 (Las Nubes 2 Etapa); de 10:00 a.m. a 12:15 del mediodía en la diagonal 43 con calle 14 (Las Nubes 2 Etapa); de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en la calle 44 con carrera 11B (Soledad 2000); y de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 47A con carrera 14E (Villa Mónaco 2 Etapa).