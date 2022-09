Otra emergencia en el Ernesto Cortissoz por impacto de aves

Carlos Consuegra, gerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), aseguró que para determinar si el accidente del avión se originó debido a basureros satélites que se encuentran ubicados en los barrios aledaños al aeropuerto, se debe realizar una investigación para determinar a qué tipo de animal vertebrado pertenece.

“Todas las probabilidades están abiertas; sin embargo, hay que hacer una investigación exhaustiva debido a que si fue, por ejemplo, una golondrina, la cual no come basura no tendría que ver con los basureros y si fue un carroñero si tendría que ver con los desechos”, dijo Consuegra.

Aseguró que junto a Interaseo se encuentran realizando jornadas de limpieza y de educación ambiental para erradicar los basureros en el sector y evitar que la operación del aeropuerto sea interrumpida.