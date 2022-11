Más de 100 adultos mayores fueron atendidos por la Alcaldía

“Esta casa no se va a caer, yo que le digo. No se va a caer, y no vamos a salir de aquí. Así que quédese tranquilo que no nos va a pasar nada”, insistía el señor Hernández, desde la parte interna de lo que sirve como terraza y que está protegida con paredes de madera.

Ante la negativa de la pareja, que desde diciembre podrán reclamar el dinero del programa social, Vásquez y sus funcionarios se retiraron de la casa de los ancianos para seguir con la actividad.

Otros de los resultados de esta jornada, según la secretaría de Gestión Social, fueron la vinculación de 58 niños al programa ‘Primera Infancia a tu Cuadra’, en la que los infantes gozaron de recreación, lecturas de cuentos, dibujo y demás dinámicas dirigidas por recreacionistas.

También se reportó, 37 personas vacunadas, 12 familias incluidas en el programa de Víctimas, 25 núcleos familiares inscritos en ‘Familias en Acción’, 10 beneficiados con ‘Jóvenes en Acción’ y 43 personas a ingreso solidario. Así mismo se beneficiaron 24 personas migrantes a la oferta institucional para esa población.