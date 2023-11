“Yo supe desde siempre que quería ser periodista”

Un balance, eso ha logrado Jorge Cura con su vida laboral y personal. Manifestó que llevar una vida saludable y sin exceso le ha ayudado mucho a mantenerse firme y activo cada día.

Se cuida, duerme temprano y no sale por la noche. Comienza su día despertando a las 2 de la mañana y se termina por acostar a las 6:30 de la tarde. En sus ratos libres le gusta ver y practicar el fútbol, escuchar música y el cine.

“Hago mucho deporte de cinco a seis veces al día, el deporte me saca el estrés de la cabeza, mi alimentación es muy balanceada y natural, eso me ayuda”, explicó.

Se apoya mucho en su familia que ha terminado por entender toda esta “locura”, como le llama a su vida en el periodismo.

“Llevo la vida de un loco (…)tengo unas rutinas que la gente normal, porque el anormal aquí soy yo, seguramente no las entendería, pero es mi vida que he fabricado de esa manera y me gusta mi rutina, la disfruto y cuando no la tengo me hace falta. Vivo enamorado de lo que hago”, puntualizó.

