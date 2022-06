18 empresas interesadas en operar el taxímetro en Barranquilla

Álvaro Forero, presidente de Conaltaxis, afirmó que algunas de las oposiciones que se han presentado durante el proceso licitatorio es que hay taxistas que no están de acuerdo con la implementación del sistema inteligente porque este monitoreará toda su operación y legalidad, prefiriendo el uso del taxímetro convencional.

“Lo que sucede es que este taxímetro no va a permitir que circule un conductor que no tenga licencia de conducción o que el vehículo no cuente con sus papeles vigentes. Hay más de 6.500 carros que no tienen sus papeles al día”, dijo Forero.

Agregó que uno de las principales necesidades que existe en este proceso es explicar –con claridad– que el sistema inteligente de taxis será gratuito y no le costará ni a los usuarios ni a los propietarios de los vehículos; sin embargo, la implementación del taxímetro convencional si estaría a cargo del dueño del taxi.

Jorge Guerrero Zuleta, presidente de Sinchotaxis Barranquilla, manifestó que aunque se deben respetar el cronograma para la obtención de este nuevo sistema, quisiera que este fuera puesto en marcha este 2022 y no esperar hasta finales del mes de enero de 2023 para lograr tener un trato “justo” para usuarios y el gremio de taxistas.

“Esperemos que se cumpla el plazo que designaron porque desde hace más de 20 años lo estamos pidiendo y es algo que se necesita. Tenemos las esperanzas de que esta vez no hayan más prorrogas”, expresó Guerrero Zuleta.