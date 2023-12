1.200 policías para la seguridad en el ‘Metro’

La Secretaría Distrital de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencia (Crue) y en coordinación con las autoridades del Distrito, tiene su dispositivo listo y dispuesto al interior y exterior del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el encuentro deportivo de este domingo.

En el interior del escenario y bajo la coordinación de los organizadores del encuentro se dispondrá de 4 ambulancias, 1 medicalizada y 3 básicas, lo mismo que rescatistas de la Cruz Roja. También en el interior del estadio se ubicará el Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes-MEC- con 2 médicos y rescatistas.

Además se ubicarán 4 ambulancias básicas en los exteriores del estadio, en la Circunvalar, avenida Las Torres, Ciudadela 20 de Julio y calle Murillo.

La cartera de Salud extendió la invitación a los asistentes del estadio y la comunidad en general a que para evitar afectaciones es necesario que las personas que estén en tratamiento médico especializado, no suspenderlo; no es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos; no llevar niños de brazos ni menores de 5 años; ante cualquier accidente ubique al personal médico asistencial y se debe tener en cuenta las recomendaciones de todas las autoridades competentes.