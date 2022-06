Voces a favor y en contra de los cambios viales en barrio Olaya

EL HERALDO recorrió la zona para conversar con algunos conductores y saber su posición con respecto a los cambios de sentido vial.

“Ya no se hace el trancón en el colegio La Normal. Como es una sola vía el flujo de carros es más rápido. Hasta el momento no me he sentido afectado”, dijo Jeisson Arévalo, un taxista de la zona.

Por el contrario, Manuel Gutiérrez, quien circula con frecuencia por el sector, aseguró que el cambio vial ha generado efectos adversos para la movilidad.

“No ha mejorado nada. Al contrario, se forman más nudos por el lado de la calle 72. En las horas pico, transitar es imposible. Yo creo que esto lo hizo por el tema del colegio, pero no hemos sentido mejora”, expuso.