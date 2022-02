En ‘vacunatón’ de Soledad, 3.444 personas recibieron dosis contra la covid-19

En la cancha de Las Nubes llegó la señora Verónica Martínez, de 94 años, en compañía de su hija para iniciar su esquema de vacunación contra la covid, luego de haber sufrido complicaciones el año pasado por cuenta del contagio.

Elizabeth Marriaga, su hija, narró los momentos que pasó su mamá por no querer aplicarse la vacuna en el 2021.

“Me tocó convencerla, porque estaba reacia para venirse a vacunar. A ella le dio covid el año pasado y estuvo malita en el hospital más de 15 días. Ya con esta vacuna de mi mamá, todos en mi casa estamos cumpliendo con la vacunación gracias a Dios. Le digo a todas las personas que no se han vacunado que por favor lo hagan, es muy duro estar en una clínica y yo lo viví con mi mamá en carne propia. No es fácil saber que un ser querido pueda tener complicaciones por no estar vacunado”, manifestó Elizabeth.