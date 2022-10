”Atlántico es más”, la estrategia con la que se impulsará el turismo

"Atlántico es más" quiere potencializar el turismo en el departamento y traspasar fronteras, mostrando todos los rincones de cada municipio, desde Barranquilla, con su icónico Carnaval, hasta Luruaco con sus arepas de huevo como protagonistas.

La campaña no solo va enfocada en extranjeros que poco saben del departamento, sino también de las personas que lo han visitado y que no conocen la gran oferta cultural del Atlántico, o que algunos sencillamente no son conscientes de ello.

Atlántico es más que playas, más que gastronomía, o más que fiestas culturales; el departamento lo que ofrece son experiencias, vivencias, anécdotas y sobre todo, ganas de regresar y seguir recorriendo cada rincón.