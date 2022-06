Se triplica la expedición de pasaportes en el Atlántico

“Es muy sencillo porque se hace a través de la página, muy didáctico y fácil de realizar para que al llegar hasta la oficina ya tengamos la documentación solicitada y salgamos de esto más rápido”, dijo.

Así también lo indicó José Luis Ochoa, quien realizó su trámite de expedición del pasaporte con el fin de conocer nuevos países junto a su familia.

“Me he animado a sacar el documento porque quiero viajar a México y Argentina con mi esposa, esa es la razón principal. El proceso no es difícil. Nuestra cita fue reprogramada porque no pudimos asistir a la primera que se nos asignó, pero todo ha sido muy rápido y no tengo quejas”, dijo.

Aunque la experiencia de expedición del pasaporte ha sido “positiva” para la mayoría de los usuarios, hay algunos a los que se les ha hecho más difícil tramitarlo.

“Mi hija ya tiene su viaje programado y el proceso ha sido horrible, piden muchos documentos y hay papeles que te piden cuando llegas acá, pero no están especificados en la página web cuando se saca la cita. Además te asignan una hora para que vengas a hacer el trámite y hay más personas en el mismo horario que tú, hay largas filas y se vuelve tediosa la espera”, afirmó Yina Pacheco.