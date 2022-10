“Mejorar el servicio de energía ha beneficiado a la región Caribe”

Estas aseveraciones de la gerente de Enerpereira están relacionadas con un informe presentado por Fundesarrollo y Frontiers Economics, en el cual se hace una radiografía de las afectaciones que las alzas en las tarifas de energía generan en la región Caribe.

Puso de presente que los informes del Dane demuestran una reducción en la pobreza monetaria en la región, contrario a lo expuesto en el documento.

“En 2020 había un indicador de pobreza extrema del 11,2 % y en 2021 bajó a 7,4 %. Es decir, se ha mejorado 3 puntos porcentuales”, expuso.

Dijo que el desempleo, durante el 2020 fue del 10,6 % y en 2021 se ubicó en 9,3 %: “Es un indicador que le hemos aportado con los más de 6 mil empleos que hemos creado con las obras”.

Puso de presente que el mencionado estudio tampoco tuvo en cuenta algunas cifras relevantes, tales como la creación de más de 6 mil empleos directos e indirectos, así como el pago de más de $90 mil millones de impuestos en los municipios en que opera.

“Son cifras que no se tienen en cuenta, porque si se habla de economía hay que tener en cuenta cómo estamos invirtiendo, creando empleo y determinar el aporte para el crecimiento de la economía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, explicó.

También indicó que el estudio es “subjetivo”, debido a que “se basa en cifras que no son reales”. Explicó que los cálculos se realizaron con base en una tarifa que no se aplica al usuario final.

“La empresa Air-e se acogió a la metodología de opción tarifaria que permite que los operadores de red le cobren al usuario una mejor tarifa que la que está calculada. Si en este momento se aplicara esa tarifa, fuese mucho más alto. Air-e está asumiendo estos saldos para evitar que siguieran subiendo”, agregó.

Con relación a las afectaciones a la industria manufacturera, Porras indicó que esta pertenece a un mercado llamado no regulado, “donde pueden pactar libremente la tarifa con cualquier comercializador y conseguir tarifas competitivas”.

Agregó que la industria manufacturera no logra tener una participación del 20 % en el PIB de estos departamentos, por lo que no se puede afectar la economía de la región: “La tarifa que se aplica a estos usuarios se debe a una negociación, el 50 % de los usuarios no regulados son atendidos por otros comercializadores de energía distintos a Air-e”.